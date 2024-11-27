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Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння

Документ назавжди позбавить молоде покоління можливості купувати цигарки.

Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Палата громад парламенту Британії
Фото: MEND

Палата громад парламенту Сполученого Королівства попередньо схвалила законопроєкт щодо довічної заборони на продаж тютюнових виробів тим британцям, яким наразі не виповнилося 16 років.

Як пояснює BBC, документ ще має пройти повторне обговорення серед депутатів, а також отримати позитивний вердикт від Палати лордів. Проте результати першого голосування - 415 "за" і лише 71 "проти" - свідчать про те, що він має високі шанси стати законом. 

Ідея створити у Британії "покоління, що не курить" належить консервативному уряду Ріші Сунака - проте колишній прем'єр не встиг її реалізувати до виборів та зміни влади. Лейбористам Кіра Стармера такий сценарій боротьби зі шкідливою звичкою теж припав до душі. 

Але не минулося й без критики - деякі з депутатів вважають, що заборона є порушенням базових громадянських свобод. Нова лідерка консерваторів у Палаті громад Кемі Баденох, до прикладу, не підтримала законопроєкт, хоча 23 її колеги висловили підтримку ініціативі.

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