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Рятувальники знайшли п'ятьох вцілілих пасажирів затонулого корабля у Червоному морі

Підтверджено загибель чотирьох людей, ще сімох досі вважають зниклими.

Рятувальники знайшли п'ятьох вцілілих пасажирів затонулого корабля у Червоному морі
Пошуково-рятувальна операція в Єгипті
Фото: EPA/UPG

У Єгипті рятувальні служби знайшли п'ятьох людей, які вижили після кораблетрощі, що сталася у Червоному морі. Також з води дістали тіла чотирьох загиблих.

Як пише BBC, таким чином відома доля вже 37 із 44 учасників останнього круїзу туристичного судна "Sea Story". Семеро досі вважаються зниклими безвісти.

Влада регіону, де сталася катастрофа, оприлюднила більш детальну інформацію про інцидент. Причиною трагедії називають негоду: високі хвилі, про які метеорологи попереджали морські екіпажі, могли просто перекинути корабель. 

Також стали відомі списки пасажирів: виявилося, що на борту були громадяни Бельгії, Британії, Китаю, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Польщі, Словаччини, Іспанії, Швейцарії та Сполучених Штатів.

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