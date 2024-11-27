Команда Трампа розглядає варіант прямих перемовин з Кім Чен Ином

Ляльки Кім Чен Ина та Дональда Трампа на виставці в Італії

За інформацією агенції Reuters, команда радників обраного президента США Дональда Трампа обмірковує варіант прямих переговорів між республіканцем та вождем КНДР Кім Чен Ином для запобігання глобальному конфлікту.

Наразі, як стверджують джерела, остаточне рішення щодо того, чи буде нова адміністрація намагатися застосувати принцип прямої дипломатії з корейським диктатором, ще не ухвалено.

Трамп під час першої каденції тричі особисто зустрічався із Кім Чен Ином, сподіваючись переконати КНДР відмовитися від ядерної програми. Натомість у Пхеньяні хотіли від Вашингтона повного зняття усіх санкцій. Попри відсутність реальних результатів, республіканець схвально відгукувався про переговори з Кімом.

Упродовж чотирьох років каденції Джо Байдена КНДР відмовлялася від будь-яких прямих контактів без попередніх умов. Невідомо, чи зміниться щось з поверненням до Білого дому Трампа, враховуючи зростання потужності корейського ядерного арсеналу та суттєве зближення з Росією.