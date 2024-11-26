Боррель заявив, що ЄС продовжить підтримувати Україну незалежно від політики нової адміністрації США

Політик зазначив, що Євросоюз не припинить підтримку України “за наказом” Трампа. Він переконаний, що ЄС має залучити всі власні спроможності на користь української оборони.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що, якщо Європейський Союз заявляє про власну стратегічну автономію, він має продовжувати підтримувати Україну, і ця підтримка не може припинитися за наказом від нової адміністрації в США.

Про це він сказав у вівторок в італійському місті Фьюджі-Ананьї перед початком зустрічі міністрів закордонних справ G7, повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо продовжувати працювати, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребує. Ми, європейці, діємо незалежно від того, що пан Трамп хоче робити. Ми маємо власні зобов’язання та власні спроможності. Коли ми заявляємо про те, що маємо стратегічну автономію, найменше, що ми можемо сказати і зробити – це продовжувати підтримувати Україну. Ми не завершуємо це за наказом із боку пана Трампа”, – підкреслив Боррель.

За його словами, те, що робитимуть США, безумовно, є дуже важливим, але, зі свого боку, ЄС має залучити всі власні спроможності на користь української оборони.

“Міністр закордонних справ України тут, щоб пояснити ситуацію. Ми поновимо наше долучення з підтримки України. Це позиція Європейського Союзу”, – додав Боррель.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває з візитом в Італії для участі в міністерському засіданні Групи семи.