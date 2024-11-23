Зеленський: саміт G20 пройшов у дуже слабкій підтримці України, президент Бразилії показав себе зі слабкої сторони

Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20, який 18-19 листопада відбувся у Бразилії, “пройшов у дуже слабкій підтримці України”.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у межах 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, передає Укрінформ.

“Бразилія – велика країна, я знаю, що більшість людей (у Бразилії – ред.) підтримують Україну. Я хочу подякувати за це. На жаль, (саміт – ред.) G20 пройшов у дуже слабкій підтримці України. І оскільки люди Бразилії нас підтримують, я не хочу їм брехати… Я хочу бути достатньо прямим: якщо ми хочемо нормальних відносин між нашими націями, то, напевно, треба підтримувати передусім людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі, таких як Путін, таких як сучасна Росія”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що “комюніке G20 показало слабку позицію”.

“І там була дуже непроста ситуація, доволі скандальна... На жаль, показав себе зі слабкої сторони лідер Бразилії щодо цієї війни. Хоча ми гарний мали діалог одного разу у Сполучених Штатах”, – сказав президент.

Зеленський не вважає, що “популізмом можна зупинити Путіна”.

“Я не вважаю, що завдяки дешевим енергоресурсам можна отримати захист для своєї свободи на тривалий час. Це помилковий рух. І медіації Бразилії в даному випадку не може бути, тому що Бразилія під час (саміту - ред.) G20 не показала свій голос щодо агресії Путіна і Росії. Звучало не гучно. І ця слабкість дає можливість Путіну під час таких глобальних заходів, коли Велика двадцятка засідає, бити новими ракетами після того, як Шольц дзвонить до нього, а він демонструє удар іншою ракетою, іншу ескалацію. Я вважаю, що якщо є сильні заяви, сильні дзвінки, сильні кроки, то Путін не буде себе так поводити. Тому я й вважаю, що G20 був таким, як був”, – сказав Зеленський.