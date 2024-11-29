Єврокомісія просить TikTok надати додаткову інформацію про стеження за контентом через вибори у Румунії

Європейська комісія надіслала TikTok низку запитань, які пов'язані з можливим впливом на перший тур президентських виборів у Румунії, пише «Європейська правда».

Соцмережа має надати додаткову інформацію про стеження за контентом. Зокрема, Єврокомісія просить TikTok детально розповісти, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Йдеться і про те, як платформа залучає треті сторони до громадського контролю над контентом і стежить за ризиками, повʼязаними з виборчими процесами.

TikTok має надіслати відповіді на запитання до 13 грудня. Опісля Єврокомісія визначить, чи «будуть доцільними подальші кроки».

TikTok і вибори президента у Румунії