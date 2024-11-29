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Єврокомісія просить TikTok надати додаткову інформацію про стеження за контентом через вибори у Румунії

Платформа має надіслати відповіді до 13 грудня.

Єврокомісія просить TikTok надати додаткову інформацію про стеження за контентом через вибори у Румунії
TikTok
Фото: pixabay

Європейська комісія надіслала TikTok низку запитань, які пов'язані з можливим впливом на перший тур президентських виборів у Румунії, пише «Європейська правда».

Соцмережа має надати додаткову інформацію про стеження за контентом. Зокрема, Єврокомісія просить TikTok детально розповісти, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Йдеться і про те, як платформа залучає треті сторони до громадського контролю над контентом і стежить за ризиками, повʼязаними з виборчими процесами.

TikTok має надіслати відповіді на запитання до 13 грудня. Опісля Єврокомісія визначить, чи «будуть доцільними подальші кроки».

TikTok і вибори президента у Румунії

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
  • З аналізу документів виявилося, що, порушуючи виборче законодавство, кандидат на президентських виборах Келін Джеорджеску скористався преференціями платформи TikTok, яка не позначила його матеріали як політичні. Це дозволило кандидатові уникнути маркування своєї агітації, і, відповідно, його дописи були більше видимі аудиторії, аніж конкурентів.
  • Речник соцмережі опісля заявив, що твердження румунської сторони «категорично неправдиві».
  • Крім того, гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії.
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