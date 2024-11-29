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Єврораду офіційно очолив експрем'єр Португалії Антоніу Кошта

Він у своєму виступі, говорячи про Україну, наголосив, що мир "має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві".

Єврораду офіційно очолив експрем'єр Португалії Антоніу Кошта
Шарль Мішель і Антоніу Кошта
Фото: Х/Charles Michel

Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада, офіційно передав свої повноваження експремʼєру Португалії Антоніу Кошті, пише «Європейська правда».

Церемонія відбулася у будівлі Європейської ради в Брюсселі.

Мішель сказав, що керівництво Єврорадою було «честю його життя», і побажав Кошті успіхів на цій посаді.

Новий глава Євроради у своєму виступі сказав, що його метою буде подальше підтримання «єдності Європи в різноманітті». Щодо України, то Кошта зазначив, що миру не можна досягнути за будь-яку ціну і він «не може означати капітуляцію».

«Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві», – наголосив Кошта і додав, що ЄС має стати «сильнішим, ефективнішим, стійкішим і більш автономним у сфері безпеки та оборони».

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