Єврораду офіційно очолив експрем'єр Португалії Антоніу Кошта

Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада, офіційно передав свої повноваження експремʼєру Португалії Антоніу Кошті, пише «Європейська правда».
Церемонія відбулася у будівлі Європейської ради в Брюсселі.
Мішель сказав, що керівництво Єврорадою було «честю його життя», і побажав Кошті успіхів на цій посаді.
Новий глава Євроради у своєму виступі сказав, що його метою буде подальше підтримання «єдності Європи в різноманітті». Щодо України, то Кошта зазначив, що миру не можна досягнути за будь-яку ціну і він «не може означати капітуляцію».
«Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві», – наголосив Кошта і додав, що ЄС має стати «сильнішим, ефективнішим, стійкішим і більш автономним у сфері безпеки та оборони».
- 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства.