Європарламент затвердив склад оновленої Єврокомісії

Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства.

Про це йдеться на сайті Європраламенту. За проголосували 370 депутатів, 282 – проти, ще 36 утрималися.

Фон дер Ляєн презентувала свою команду і нову програму. Вона запевнила в готовності битися за свободу, суверенітет, безпеку і процвітання.

Першою ініціативою оновленого складу Єврокомісії буде "компас конкурентоспроможності", щоб скоротити розрив у інноваціях між Європою та США і Китаєм, а також підвищити безпеку і незалежність та сприяти декарбонізації.

Стосовно Європейської зеленої угоди, вона сказала, що "ми повинні і будемо продовжувати курс на досягнення цілей". Президентка зобов’язалася представити промислову угоду, започаткувати стратегічний діалог щодо майбутнього європейської автомобільної промисловості, продовжити роботу над конкурентоспроможною економікою замкнутого циклу та працювати над створенням Європейського союзу заощаджень та інвестицій.

Фото: Ursula von der Leyen у X Новий склад Єврокомісії

Стосовно триваючих війн в Україні, на Близькому Сході та в деяких частинах Африки фон дер Ляєн сказала, що "Європа повинна відігравати сильнішу роль у всіх цих сферах", підкресливши, що вона "потрібна, як ніколи". Зміцнення безпеки має вирішальне значення, сказала вона, закликавши Європу витрачати більше на оборону. "Безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї Комісії", – додала вона.