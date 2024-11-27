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Європарламент затвердив склад оновленої Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн керуватиме другий термін. 

Європарламент затвердив склад оновленої Єврокомісії
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Європарламенті, 9 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства. 

Про це йдеться на сайті Європраламенту. За проголосували 370 депутатів, 282 – проти, ще 36 утрималися. 

Фон дер Ляєн презентувала свою команду і нову програму. Вона запевнила в готовності битися за свободу, суверенітет, безпеку і процвітання. 

Першою ініціативою оновленого складу Єврокомісії буде "компас конкурентоспроможності", щоб скоротити розрив у інноваціях між Європою та США і Китаєм, а також підвищити безпеку і незалежність та сприяти декарбонізації. 

Стосовно Європейської зеленої угоди, вона сказала, що "ми повинні і будемо продовжувати курс на досягнення цілей". Президентка зобов’язалася представити промислову угоду, започаткувати стратегічний діалог щодо майбутнього європейської автомобільної промисловості, продовжити роботу над конкурентоспроможною економікою замкнутого циклу та працювати над створенням Європейського союзу заощаджень та інвестицій.

Новий склад Єврокомісії
Фото: Ursula von der Leyen у X
Новий склад Єврокомісії

Стосовно триваючих війн в Україні, на Близькому Сході та в деяких частинах Африки фон дер Ляєн сказала, що "Європа повинна відігравати сильнішу роль у всіх цих сферах", підкресливши, що вона "потрібна, як ніколи". Зміцнення безпеки має вирішальне значення, сказала вона, закликавши Європу витрачати більше на оборону. "Безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї Комісії", – додала вона.

  • Єврокомісія – це виконавчий орган Євросоюзу, може пропонувати зміни до законодавства та формування політик, моніторити їхню імплементацію та керувати бюджетом ЄС. Слідкує за дотриманням законодавства державами-членами блоку. Комісія складається з 27 комісарів – по одному від кожної країни. Висуває їх їхня країна, а представляє – президент Єврокомісії, затверджує – Європарламент. 
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