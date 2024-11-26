Сибіга у Польщі зустрівся зі Сікорським. Домовилися щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Також міністри обговорили війну в Україні і членство нашої держави у ЄС.

Андрій Сибіга і Радослав Сікорський на зустрічі у Польщі; листопад 2024 року

Україна підтвердила, що перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на її території немає.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з укранським колегою Андрієм Сибігою, передає РАР.

Сікорський підкреслив, що це спільно узгоджена заява.

«Україна підтверджує, що немає жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у взаємодії з відповідними українськими установами, які здійснюють пошуково-ексгумаційні роботи на території України, відповідно до українського законодавства, та заявляє про готовність позитивно розглядати заяви у цих питаннях», – сказав міністр.

Сибіга додав, що у складі українсько-польської робочої групи опрацьовують механізми ексгумаційної роботи, і що українці та поляки зацікавлені у тому, щоб між ними не було непорозумінь.

«Наразі у межах спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури Польщі та України ми опрацьовуємо практичні механізми проведення пошуково-ексгумаційної роботи», - сказав глава МЗС України.

Також під час зустрічі міністри обговорили питання війни в Україні і та членство у ЄС.

Сікорський сказав, що малоймовірними зараз є мирні переговори між РФ і Україною, бо Росія все більш жорсткіше здійснює свої атаки. Також міністр відзначив, що членство нашої держави у ЄС відповідає стратегічним інтересам Польщі і що Варшава використає період свого головування у блоці, аби прискорити процес вступу.