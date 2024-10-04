Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоПодії

Волинська трагедія: голова Інституту національної пам’яті просить Кабмін виділити кошти на пошукові роботи

Наразі йдеться про 1 млн грн. 

Волинська трагедія: голова Інституту національної пам’яті просить Кабмін виділити кошти на пошукові роботи
Антон Дробович
Фото: Facebook / Український інститут національної пам'яті

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович в ефірі телемарафону заявив, що звернувся до Кабміну для виділення хоча б 1 млн грн на програму з пошукових робіт, зокрема за зверненнями польських громадян, передає Інтерфакс-Україна. 

"Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн грн. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти", – сказав Дробович.

Він зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".

  • 2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. 
  • Нещодавно у Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.
  • На початку жовтня у Польщі міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що для цього не повинно бути жодних політичних перешкод.
  • Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про необхідність вирішення історичних суперечностей між Україною та Польщею для руху нашої держави до членства в ЄС.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що Україна повинна "вирішити Волинське питання у дусі вдячності".
  • Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що суперечливі питання спільної історії будуть обговорюватися.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies