Волинська трагедія: голова Інституту національної пам’яті просить Кабмін виділити кошти на пошукові роботи

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович в ефірі телемарафону заявив, що звернувся до Кабміну для виділення хоча б 1 млн грн на програму з пошукових робіт, зокрема за зверненнями польських громадян, передає Інтерфакс-Україна.
"Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн грн. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти", – сказав Дробович.
Він зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".
- 2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році.
- Нещодавно у Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.
- На початку жовтня у Польщі міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що для цього не повинно бути жодних політичних перешкод.
- Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про необхідність вирішення історичних суперечностей між Україною та Польщею для руху нашої держави до членства в ЄС.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що Україна повинна "вирішити Волинське питання у дусі вдячності".
- Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що суперечливі питання спільної історії будуть обговорюватися.