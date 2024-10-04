Волинська трагедія: голова Інституту національної пам’яті просить Кабмін виділити кошти на пошукові роботи

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович в ефірі телемарафону заявив, що звернувся до Кабміну для виділення хоча б 1 млн грн на програму з пошукових робіт, зокрема за зверненнями польських громадян, передає Інтерфакс-Україна.

"Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн грн. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти", – сказав Дробович.

Він зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".