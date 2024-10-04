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Покровський і Курахівський напрямки вчора мали найбільшу кількість ворожих атак

Загальна добова кількість зіткнень із окупантами – така сама, як позавчора. 

Покровський і Курахівський напрямки вчора мали найбільшу кількість ворожих атак
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 142 зіткнення. Росія завдала трьох ракетних ударів, 67 авіаударів (135 КАБів), провела 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази ішли в наступальні та штурмові дії в районі Стариці та Вовчанська, повідомив речник Генштабу в ефірі телемарафону. На Куп'янському напрямку відбулося 11 зіткнень, захисники відбивали атаки в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак ворога. Основні зусилля росіяни концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка і Дронівка. На Сіверському напрямку відбили одну атаку росіян.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили шість штурмових спроб ворога просунутися поблизу Часового Яру, Білої Гори і Ступочок. Росіяни били КАБами в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку авіація росіян бомбардувала в районі населених пунктів Катеринівка, Дружба і Клебан-Бик. Ворог провів дев'ять штурмів: Торецьк, Дачне, Нелипівка.

На Покровському напрямку захисники відбили 30 атак окупантів. Росіяни намагалися просунутися неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького і Крутого Яру.

На Курахівському напрямку в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки і Катеринівки росіяни 23 рази намагалися прорвати оборонні рубежі.

На Времівському напрямку три атаки зупинили біля Богоявленки і одну – біля Максимівки.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися в районах Кам'янського і Новоданилівки. 

  • Учорашня кількість зіткнень така сама, як і добою раніше. Найбільша кількість зіткнень зберігається на Покровському напрямку. 
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