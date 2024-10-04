У тимчасово окупованому Криму за “дискредитацію армії РФ” порушено майже 980 справ

Станом на 20 вересня 2024 року у тимчасово окупованому Криму за “дискредитацію армії РФ” порушено 979 справ.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“З них у 875 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 17 випадках розгляд матеріалів продовжується”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 26,4 млн російських рублів.

З них 377 справ (43%) постанов винесено щодо жінок, та 497 (57%) – щодо чоловіків.

Окупанти затримують кримчан за дописи та коментарі в соціальних мережах на підтримку України, поширення українських пісень, української державної символіки, осуд окупантів тощо.