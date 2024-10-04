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Сили оборони вразили базу ПММ у Воронезькій області

Є щонайменше одне влучання. 

Сили оборони вразили базу ПММ у Воронезькій області
Сили оборони вдарили по нафтобазі в Воронезькій області
Фото: скріншот

Уночі 4 жовтня Сили оборони вдарили по складу ПММ окупантів у Воронезькій області. Йдеться про базу "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна.

Про ураження повідомили в Генеральному штабі. Там додали, що російська ППО намагалася збити ударні засоби, але є щонайменше одне влучання.

"Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. 

  • Перша інформація про удар з'явилася ще вночі. Росіяни сказали, що нафтобаза зазнала удару дронами, але традиційно стверджували, що атаку відбили. Губернатор Воронезької області заявив, що дрон упав на "порожню цистерну". 
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