Бербок: кожна путінська ракета спрямована також на європейську безпеку

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відреагувала на останню ракетну атаку РФ по Україні і наголосила, що кожна путінська ракета націлена і на європейську безпеку.

У мережі "Х" Анналена Бербок закликала інвестувати в оборонку.

"Ракетна тривога та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна путінська ракета також націлена на нашу європейську безпеку. Нам усім потрібно ще більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони – це перший крок", – ідеться у заяві.