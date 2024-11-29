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Бербок: кожна путінська ракета спрямована також на європейську безпеку

Міністерка закордонних справ Німеччини відреагувала на останню комбіновану атаку РФ на Україну.

Бербок: кожна путінська ракета спрямована також на європейську безпеку
Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відреагувала на останню ракетну атаку РФ по Україні і наголосила, що кожна путінська ракета націлена і на європейську безпеку.

У мережі "Х" Анналена Бербок закликала інвестувати в оборонку.

"Ракетна тривога та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна путінська ракета також націлена на нашу європейську безпеку. Нам усім потрібно ще більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони – це перший крок", – ідеться у заяві.

  • Минулої ночі російська армія здійснила чергову ракетну атаку. 
  • У низці областей були знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. 
  • Через російську атаку в Україні впроваджували екстрені відключення світла.
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