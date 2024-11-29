Бербок: кожна путінська ракета спрямована також на європейську безпеку

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відреагувала на останню ракетну атаку РФ по Україні і наголосила, що кожна путінська ракета націлена і на європейську безпеку.
У мережі "Х" Анналена Бербок закликала інвестувати в оборонку.
"Ракетна тривога та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна путінська ракета також націлена на нашу європейську безпеку. Нам усім потрібно ще більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони – це перший крок", – ідеться у заяві.
- Минулої ночі російська армія здійснила чергову ракетну атаку.
- У низці областей були знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів.
- Через російську атаку в Україні впроваджували екстрені відключення світла.