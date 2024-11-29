Захисники збили 88 ворожих дронів, один повернувся до Росії, понад 40 втрачені

У ніч на п'ятницю, з 18:30 починаючи, росіяни атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed та невстановленого типу із напрямків – Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 88 дронів, ще 41 був локаційно втрачений і один полетів до Росії. Про це повідомили Повітряні сили.

"Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атаку відбивали захисники Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Харківської, Полтавської, Житомирської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей.