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Захисники збили 88 ворожих дронів, один повернувся до Росії, понад 40 втрачені

Ворожі цілі збивали в 11 областях. 

У ніч на п'ятницю, з 18:30 починаючи, росіяни атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed та невстановленого типу із напрямків – Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 88 дронів, ще 41 був локаційно втрачений і один полетів до Росії. Про це повідомили Повітряні сили. 

"Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атаку відбивали захисники Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Харківської, Полтавської, Житомирської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей.

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