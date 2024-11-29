Одна людина загинула і 9 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Одна людина убита і дев'ять поранені внаслідок ударів росіян по Херсонській області вчора.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Садове, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Берислав, Шляхове, Золота Балка, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків та адміністративну будівлю. Також окупанти понівечили генератор, автобуси та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.