Окупаційні війська атакували 11 громад Сумщини

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Сьогодні, 28 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 53 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 102 вибухи.

Білопільську, Новослобідську та Краснопільську громади ворог атакував з мінометів та дронами.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла мінометами, дронами та ракет типу НАР з вертольоту.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами.

Дружбівську громаду обстріляли з артилерії, Есманьську з мінометів, а Хотінську - дронами та КАБами.

Також КАБами росіяни вдарили по Юнаківській та Миропільській громадам.

По Шалигинській громаді загарбники били з артилерії та дроном.