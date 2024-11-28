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Речник МЗС: Україна обговорює з партнерами зниження мобілізаційного віку. Але головне – постачання зброї

Георгій Тихий заявив, що нині в Україні немає достатньо зброї, аби нею забезпечити уже мобілізованих.

Речник МЗС: Україна обговорює з партнерами зниження мобілізаційного віку. Але головне – постачання зброї
речник МЗС України Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Україна обговорює із партнерами процес мобілізації і зниження мобілізаційного віку, але це не є головною проблемою, як-от гальмування постачань уже обіцяної зброї.

Про це на брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Європейська правда".

«Хочу зауважити, що це Україна зазвичай ініціює такі обговорення. На наших переговорах ми повідомляємо партнерам про динаміку мобілізації, яка в нас відбувається. Це частина дискусії так само, як і інші теми, як-то надання зброї, стратегія, оборона, санкції, стримування тощо», – сказав Тихий і при цьому заперечив, що мобілізаційне питання «є точкою напруженості або обговорювалось негативно або критично».

Речник МЗС підкреслив, що зброї та обладнання не вистачає для вже мобілізованих.

«Коли ми читаємо джерела, які стверджують, що Україна повинна мобілізовувати більше, і це головна проблема, у нас інше бачення. На нашу думку, вже оголошена допомога, зброя та обладнання, повинні прибути в Україну швидше», – додав Тихий.

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