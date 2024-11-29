ГУР показало відео враження ворожого "Зоопарку"

Українські розвідники знищили російську РЛС "Зоопарк", вартість якої у перерахунку на гривні сягає мільярда.

Вдарили вони по ній чотирма дронами, що коштували 100 000 гривень. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Воїни підрозділу «Крил»”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «зоопарк»", – йдеться у повідомленні.

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