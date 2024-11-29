ГУР показало відео враження ворожого "Зоопарку"

Українські розвідники знищили російську РЛС "Зоопарк", вартість якої у перерахунку на гривні сягає мільярда.
Вдарили вони по ній чотирма дронами, що коштували 100 000 гривень. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Воїни підрозділу «Крил»”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «зоопарк»", – йдеться у повідомленні.
Співвідношення – 1:10 000.
- Днями ГУР розповіло про знищення ворожої станції в Криму. Воїни атакували установку "Подльот", що видає цілевказівки, зокрема, С300 і С-400.