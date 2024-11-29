Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті"
Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті"
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР показало відео враження ворожого "Зоопарку"

Розвідники вдарили по РЛС дронами.

ГУР показало відео враження ворожого "Зоопарку"
Розвідка вдарила по Зоопарку
Фото: скріншот

Українські розвідники знищили російську РЛС "Зоопарк", вартість якої у перерахунку на гривні сягає мільярда.

Вдарили вони по ній чотирма дронами, що коштували 100 000 гривень. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. 

"Воїни підрозділу «Крил»”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «зоопарк»", – йдеться у повідомленні. 

Співвідношення – 1:10 000. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies