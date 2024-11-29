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Україна рішуче засудила силовий розгін мирної акції протесту в Тбілісі

Україна закликала владу Грузії поважати право громадян на мирний протест.

Україна рішуче засудила силовий розгін мирної акції протесту в Тбілісі
Акція протесту біля парламенту Грузії 28 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Україна рішуче засуджує застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі. Про це заявило МЗС України. 

“Закликаємо владу країни поважати право громадян Грузії на мирний протест та утримуватись від насильства і провокацій”, – йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

 

“Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві. Не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу”, – йдеться у повідомленні.

МЗС України закликало уряд Грузії поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи, та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС.

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