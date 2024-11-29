Конституційний суд Румунії розгляне рішення про анулювання результатів першого туру виборів 2 грудня

Конституційний суд Румунії відклав до понеділка, 2 грудня, рішення про анулювання результатів першого туру виборів президента, передає Digi24.
Засідання суду тривало близько дві години. У порядку денному був пункт щодо підтвердження результатів виборів у першому турі.
Тим часом у країні триває перерахунок голосів, який стартував напередодні увечері. Відскановані протоколи мають потрапити у Центрвиборчком до 1 грудня, а оригінали документів – до 3 грудня.
Президентські вибори у Румунії: що відомо
- 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
- Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
- Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
- 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
- Тим часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.