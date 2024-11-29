Конституційний суд Румунії розгляне рішення про анулювання результатів першого туру виборів 2 грудня

Конституційний суд Румунії відклав до понеділка, 2 грудня, рішення про анулювання результатів першого туру виборів президента, передає Digi24.

Засідання суду тривало близько дві години. У порядку денному був пункт щодо підтвердження результатів виборів у першому турі.

Тим часом у країні триває перерахунок голосів, який стартував напередодні увечері. Відскановані протоколи мають потрапити у Центрвиборчком до 1 грудня, а оригінали документів – до 3 грудня.

Президентські вибори у Румунії: що відомо