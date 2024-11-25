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ЦВК Румунії порахувала 100% голосів першого туру виборів

У другому турі змагатимуться антизахідний і проукраїнська кандидати.

ЦВК Румунії порахувала 100% голосів першого туру виборів
Проросійський ультраправий політик, кандитат у президенти Румунії Келін Джорджеску
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea

Румунський Центрвиборчком порахував 100% голосів у першому турі президентських виборів, передає «Європейська правда».

Найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу.

19,18% набрала представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі.

На третьому місці опинився чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку, який набрав на 2742 голоси менше від Ласконі.

Чолаку подав у відставку з поста лідера Соціал-демократичної партії та заявив, що не буде оскаржувати результат голосування.

Що відомо про кандидатів на пост президента Румунії

  • Келін Джорджеску раніше був пов’язаний з радикально-націоналістичною партією AUR (Альянс за союз румунів). Його не вважали фаворитом на виборах, тож результат першого туру став сенсаційним. Цей кандидат ставив під сумнів членство Румунії в НАТО, стверджуючи, що країна не має явних вигод від альянсу, критикував розміщення протиракетного щита у своїй державі.
  • Елена Ласконі - кандидатка від правоцентристської партії «Союз порятунку Румунії». Вона виступає за роззброєння Росії та вважає, що завершення війни можливе  лише через перемогу України.
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