ЦВК Румунії порахувала 100% голосів першого туру виборів

У другому турі змагатимуться антизахідний і проукраїнська кандидати.

Румунський Центрвиборчком порахував 100% голосів у першому турі президентських виборів, передає «Європейська правда».

Найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу.

19,18% набрала представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі.

На третьому місці опинився чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку, який набрав на 2742 голоси менше від Ласконі.

Чолаку подав у відставку з поста лідера Соціал-демократичної партії та заявив, що не буде оскаржувати результат голосування.

Що відомо про кандидатів на пост президента Румунії