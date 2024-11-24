В Румунії розпочалися президентські вибори

24 листопада в Румунії стартував перший тур голосування президентських виборів.

Про це повідомляє Digi24.

Виборчі дільниці відчинились о 7:00 за місцевим часом і закриються о 21:00.

У Румунії офіційно зареєстровано трохи більше 19 млн виборців. З них майже мільйон проживає за кордоном.

Голосування за кордоном почалося ще в п'ятницю. Загалом для голосування відкрили майже 19 тисяч дільниць.

У першому турі президентських виборів до бюлетенів для голосування внесено 14 імен, один із кандидатів, колишній прем’єр-міністр Румунії, Людовік Орбан зняв свою кандидатуру і закликав своїх прихильників підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі.

За даним соцопитувань, наразі лідирують прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якого підозрюють у зв'язках з РФ.

Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, обімає посаду вже дві канденції, тож не може брати участь у виборах.

Більше про вибори в Румунії читайте у матеріалі LB.ua "Президентські вибори в Румунії. У пошуках ідеального президента".