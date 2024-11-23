Глава МЗС Франції: для самооборони Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії

Барро вважає, що союзники не мають обмежувати підтримку нашої держави у боротьбі з РФ.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії, пише ВВС.

Міністр сказав, що Україна може запустити ракети по Росії «з метою самооборони». При цьому Барро не повідомив, чи вже були такі випадки.

«Принцип було встановлено… наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті», — сказав Барро.

Він підкреслив, що західні союзники не повинні обмежувати підтримку України у боротьбі з Росією та «не повинні встановлювати й позначати червоні лінії».

На запитання, чи це може означати участь Франції у війні, Барро сказав, що «ми не виключаємо жоден варіант».

«Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Тому що на карту поставлена наша безпека», - наголосив дипломат.