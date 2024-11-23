Голова Європарламенту закликала Німеччину надати Україні ракети Taurus

Роберта Мецола підкреслила, що це позиція Європейського парламенту.

Голова Європарламенту закликає німецький уряд надати Україні ракети Taurus, особливо на фоні ескалації війни, яку проводить Росія.

Про це пише DW з посиланням на заяву голови Європарламенту Роберти Мацоли.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола підтримує використання Україною ракет дальнього радіусу дії для захисту від Росії та вважає, що Німеччина повинна якнайшвидше поставити свої далекобійні ракети Taurus Збройним силам України (ЗСУ).

Мецола відповіла ствердно на запитання, чи повинні країни, які надають Україні далекобійні ракети, дозволити їй використовувати їх проти цілей в Росії, та чи повинна Німеччина надати ЗСУ Taurus.

"Так, це також позиція Європейського парламенту. Існує широка підтримка цієї вимоги. Побачимо, чи відбудеться відповідна зміна політики після виборів до Бундестагу", — зауважила глаа Європарламенту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дотримується своєї позиції щодо непостачання ракет Taurus в Україну попри рішення адміністрації США дозволити Києву бити американськими далекобійними ракетами по Росії.