В Ізраїлі терорист ХАМАСу обстріляв цивільний автобус, є поранені

Щонайменше вісім людей отримали поранення, троє з них у важкому стані після того як терорист ХАМАСу відкрив вогонь по цивільному автобусу на Західному березі річки Йордан у п'ятницю, 29 листопада.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними служби швидкої допомоги Magen David Adom, восьмеро людей постраждали, троє — у важкому стані та один у стані середньої тяжкості. Ще чотири людини отримали легкі поранення. Відомо, що серед поранених четверо військових.

Бригади "Аль-Кассам", військове крило ХАМАСу, взяли на себе відповідальність за стрілянину та оприлюднили ім’я стрільця - Самір Мухаммад Ахмад Хусейн.

Військові ЦАХАЛ припускали, що терорист міг діяти у складі групи, або отримав від спільників зброю та автомобіль, на якому він прибув на місце нападу. Однак згодом військове джерело повідомило виданню, що за підсумками обстеження території навколо перехрестя, де стався напад, армія виключає можливість появи другого терориста.

Згідно з первинним розслідуванням ЦАХАЛу, Хуссейн виїхав з району Наблуса маршрутом, на якому немає внутрішніх КПП, зупинив свій автомобіль на узбіччі дороги, і відкрив вогонь по автобусу, наблизившись до нього пішки.

Війська ЦАХАЛу, дислоковані в цьому районі, ліквідували нападника.

На Західному березі річки Йордан, який контролюється ізраїльськими силами безпеки, спостерігається різке зростання насильства з початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року. Тиск супроводжувався різкими обмеженнями пересування палестинців на Західному березі річки Йордан і проведенням там широкомасштабних антитерористичних операцій. У середу Shin Bet заявила, що зірвала постачання іранської зброї на Західний берег.