Уряд Франції заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито володіє імунітетом проти ордену на арешт, виданого прокурором Міжнародного кримінального суду, оскільки Ізраїль "не є учасником цього органу".

Як пише The Guardian, ця заява міністерства закордонних справ, оприлюднена після того, як Ізраїль погодився на пропонований Францією та США план перемир'я з Ліваном, відрізняється від позиції країни ще тижневої давнини.

Тоді у Парижі стверджували, що в разі прибуття Нетаньягу на територію Франції будуть змушені його затримати, адже мають діяти у відповідності до Римського статуту.

Так само дивною виглядає нова позиція, якщо згадати, що Росія теж не є учасником Міжнародного кримінального суду, але Франція визнає цілом законним і справедливим ордер на арешт воєнного злочинця і диктатора Путіна.