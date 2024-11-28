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Франція змінила думку щодо ордеру на арешт Нетаньягу

Спершу у Парижі говорили, що виконають зобов'язання, передбачені Римським статутом.

Франція змінила думку щодо ордеру на арешт Нетаньягу
Фото: EPA

Уряд Франції заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито володіє імунітетом проти ордену на арешт, виданого прокурором Міжнародного кримінального суду, оскільки Ізраїль "не є учасником цього органу".

Як пише The Guardian, ця заява міністерства закордонних справ, оприлюднена після того, як Ізраїль погодився на пропонований Францією та США план перемир'я з Ліваном, відрізняється від позиції країни ще тижневої давнини.

Тоді у Парижі стверджували, що в разі прибуття Нетаньягу на територію Франції будуть змушені його затримати, адже мають діяти у відповідності до Римського статуту. 

Так само дивною виглядає нова позиція, якщо згадати, що Росія теж не є учасником Міжнародного кримінального суду, але Франція визнає цілом законним і справедливим ордер на арешт воєнного злочинця і диктатора Путіна. 

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