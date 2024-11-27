Розпочалася ліквідація генконсульства Росії у Познані

Сьогодні, 27 листопада, у Познані почалося вивезення майна з генконсульства РФ.
Про це повідомляє “Радіо Познань”.
Після обіду з огорожі було демонтовано інформаційну табличку з назвою генконсульства польською та російською мовами.
Крім того, у вантажівку на дипломатичних номерах вантажаться майно та речі працівників російського генконсульства.
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