Розпочалася ліквідація генконсульства Росії у Познані

З будівлі вже вивозять речі працівників установи.

З генконсульства Росії у Познані вивозять речі

Сьогодні, 27 листопада, у Познані почалося вивезення майна з генконсульства РФ.

Про це повідомляє “Радіо Познань”.

Після обіду з огорожі було демонтовано інформаційну табличку з назвою генконсульства польською та російською мовами.

Крім того, у вантажівку на дипломатичних номерах вантажаться майно та речі працівників російського генконсульства.