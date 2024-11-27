Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
ГоловнаПолітика

Глави урядів семи країн Європи анонсували посилення допомоги Україні

Зокрема, вони допомагатимуть українській промисловості.

Глави урядів семи країн Європи анонсували посилення допомоги Україні
Глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.
Фото: Пресслужба уряду Швеції

Сім країн Європи домовились посилити підтримку України

Про це йдеться у спільній заяві глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.

“Наші країни є найбільшими платниками військової допомоги Україні на душу населення, і наша підтримка не послабиться. Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир”, - йдеться у документі. 

Очільники урядів домовились найближчими місяцями посилити підтримку України, в тому числі української оборонної промисловості, та інвестувати в те, щоб Україна отримала більше боєприпасів. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Ми підтримуємо Український план перемоги. Ми віддані всеосяжному, справедливому та тривалому миру для України та її повній європейській та євроатлантичній інтеграції”, - наголосили глави урядів.

Вона підкреслили, що Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі. 

Також у заяві йдеться, що країни будуть забезпечувати повну міжнародну відповідальність Росії за злочин агресії, розширення санкцій проти Росії, а також проти тих, хто сприяє агресії Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies