Глави урядів семи країн Європи анонсували посилення допомоги Україні

Сім країн Європи домовились посилити підтримку України.

Про це йдеться у спільній заяві глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.

“Наші країни є найбільшими платниками військової допомоги Україні на душу населення, і наша підтримка не послабиться. Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир”, - йдеться у документі.

Очільники урядів домовились найближчими місяцями посилити підтримку України, в тому числі української оборонної промисловості, та інвестувати в те, щоб Україна отримала більше боєприпасів.

“Ми підтримуємо Український план перемоги. Ми віддані всеосяжному, справедливому та тривалому миру для України та її повній європейській та євроатлантичній інтеграції”, - наголосили глави урядів.

Вона підкреслили, що Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі.

Також у заяві йдеться, що країни будуть забезпечувати повну міжнародну відповідальність Росії за злочин агресії, розширення санкцій проти Росії, а також проти тих, хто сприяє агресії Росії.