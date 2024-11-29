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Прем'єр: прогнозу щодо стабілізації в енергетиці зробити неможливо, міністр енергетики має щодня звітувати перед людьми

Для бізнесу, який імпортує або сам виробляє понад 60 % власного споживання, застосовувати відключення не будуть. 

Прем'єр: прогнозу щодо стабілізації в енергетиці зробити неможливо, міністр енергетики має щодня звітувати перед людьми
Фото: EPA/UPG

Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами "Укренерго". Система зберегла і зберігає цілісність, робота з подолання наслідків атаки триває цілодобово.

Поки що вимушено застосовують графіки відключень. Для бізнесу, який імпортує або сам виробляє 60 % від свого обсягу споживання, відключень не буде, сказав голова уряду Денис Шмигаль

"Міністр енергетики і голова «Укренерго» мають зараз щодня звітувати перед громадськістю. Надавати повну картину. Інформувати про те, яка робота здійснюється", – сказав він. 

Точного прогнозу, коли ситуація стабілізується, зробити неможливо. Шмигаль вважає, що потрібно "чесно і чітко" інформувати суспільство про ситуацію. 

  • Учора російська армія атакувала Україну 188 ударними БпЛА і дронами. Основною ціллю знову стала енергетика, але від касетних ракет постраждали і цивільні об'єкти.
  • Про наслідки чергового російського удару – в матеріалі "Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі".
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