Російські журналісти ідентифікували понад 89 000 убитих на війні окупантів. Більшість з них не були пов'язані з армією

22 % встановлених загиблих підписали контракти вже після початку повномасштабного вторгнення, а 52 % до цього взагалі ніяк не були пов'язані зі службою.

Російська служба BBC, "Медиазона" та волонтери ідентифікували 80 973 російських військових, загиблих під час повномасштабної війни проти України. Багато з них гинули в перші тижні після відправки на фронт.

Близько 22 % загиблих – це ті, хто підписав контракт уже після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто є добровольцями. Рік тому частка таких загиблих була 14 %.

Кількість загиблих ексув'язнених за цей рік, навпаки, зменшилася. Зараз їх 18 %, а рік тому – 26 %.

Фото: BBC

Серед регіонів лідерами за кількістю загиблих – Башкортостан, Татарстан і Свердловська область. У ній розташовані декілька колоній, а також там багато підприємств, з яких легко мобілізувати.

"Татарстан увійшов до трійки регіонів з найвищим числом підтверджених втрат у 2024 році. І це, насамперед, пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, що збирають дані", – йдеться у публікації.

Тому дані про втрати цього регіону (3320) можуть бути дуже наближеними до реального числа.

Лідером є Башкортостан, де, за підрахунками журналістів і волонтерів, загинули 3266 осіб.

У перерахунку на кількість населення найбільше втратили Тива, Бурятії і Алтай. Найменше – столиця і Петербург.

Щонайменше 52 % загиблих – особи, які до повномасштабної війни не були пов'язані з армією.