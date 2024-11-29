“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські журналісти ідентифікували понад 89 000 убитих на війні окупантів. Більшість з них не були пов'язані з армією

22 % встановлених загиблих підписали контракти вже після початку повномасштабного вторгнення, а 52 % до цього взагалі ніяк не були пов'язані зі службою. 

Російська служба BBC, "Медиазона" та волонтери ідентифікували 80 973 російських військових, загиблих під час повномасштабної війни проти України. Багато з них гинули в перші тижні після відправки на фронт.

Близько 22 % загиблих – це ті, хто підписав контракт уже після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто є добровольцями. Рік тому частка таких загиблих була 14 %. 

Кількість загиблих ексув'язнених за цей рік, навпаки, зменшилася. Зараз їх 18 %, а рік тому – 26 %. 

Фото: BBC

Серед регіонів лідерами за кількістю загиблих – Башкортостан, Татарстан і Свердловська область. У ній розташовані декілька колоній, а також там багато підприємств, з яких легко мобілізувати. 

"Татарстан увійшов до трійки регіонів з найвищим числом підтверджених втрат у 2024 році. І це, насамперед, пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, що збирають дані", – йдеться у публікації. 

Тому дані про втрати цього регіону (3320) можуть бути дуже наближеними до реального числа. 

Лідером є Башкортостан, де, за підрахунками журналістів і волонтерів, загинули 3266 осіб. 

У перерахунку на кількість населення найбільше втратили Тива, Бурятії і Алтай. Найменше – столиця і Петербург. 

Щонайменше 52 % загиблих – особи, які до повномасштабної війни не були пов'язані з армією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies