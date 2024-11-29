Росія за добу завдала 350 ударів по Запорізькій області, зруйновано житлові будинки та інфраструктура

Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні жителі не постраждали.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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