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Росія за добу завдала 350 ударів по Запорізькій області, зруйновано житлові будинки та інфраструктура

Під вогонь потрапили 8 населених пунктів.

Росія за добу завдала 350 ударів по Запорізькій області, зруйновано житлові будинки та інфраструктура
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

Впродовж доби російська армія завдала 350 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

212 безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку.

130 артобстрілів росіяни завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки.

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Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні жителі не постраждали.

  • Раніше стало відомо, що Кабмін виділив понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку. Гроші направлено на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та улаштування системи невибухових загороджень.
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