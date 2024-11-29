Росія за добу завдала 350 ударів по Запорізькій області, зруйновано житлові будинки та інфраструктура

Впродовж доби російська армія завдала 350 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
212 безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку.
130 артобстрілів росіяни завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки.
Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні жителі не постраждали.
- Раніше стало відомо, що Кабмін виділив понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку. Гроші направлено на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та улаштування системи невибухових загороджень.