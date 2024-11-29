Вночі і зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Вночі і зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Хотінська громада: з літака здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ (3 вибухи). Внаслідок авіаудару пошкоджено 10 приватних житлових будинків та зруйновано господарчу споруду.

Есманьська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок авіаудару пошкоджено один житловий багатоквартирний будинок. Поранення отримала цивільна особа.

Також сьогодні, 29 листопада, у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 6 ворожих “Шахедів”.

Зазначимо, вночі ППО збила над Україною 88 ворожих дронів, один повернувся до Росії, понад 40 втрачені. Ворожі цілі збивали в 11 областях.