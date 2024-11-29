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До 8 років увʼязнення засуджено юнака, який у 16 років на Infinity вчинив смертельну ДТП у Харкові

Внаслідок аварії 1 людина загинула і ще 3 отримали травми.

До 8 років увʼязнення засуджено юнака, який у 16 років на Infinity вчинив смертельну ДТП у Харкові
Микола Харківський на засіданні суду у 2021 році
Фото: Суспільне

До 8 років увʼязнення засуджено юнака, який у 16 років на Infinity вчинив смертельну ДТП у Харкові у 2021 році. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Як повідомляє Суспільне, йдеться про Миколу Харківського.  

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав 19-річного громадянина винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження ще трьом потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Також засуджений має сплатити по одному млн гривень обом дітям загиблого водія.

Прокурори довели, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 у районі перехрестя проспекту Гагаріна (нині — Аерокосмічному) та вулиці Одеської в м. Харкові 16-річний хлопець, кермуючи «Infinity Q50», їхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до зіткнення з автомобілем «Chevrolet Aveo», 58-річний водій якого загинув на місці. Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів його авто було доставлено до лікарні з травмами. У медзакладі він надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції.

На вирок юнак очікував під вартою. 

Неповнолітній хлопець і раніше притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. У липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з випробуванням строком на 1 рік.

Триває строк на апеляційне оскарження. 

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