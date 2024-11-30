Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві “Північних потоків”

Генпрокурор Єнс Роммель в інтерв'ю журналу Der Spiegel повідомив, що Генеральна прокуратура Німеччини просунулась вперед у розслідуванні підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" та встановила особи двох підозрюваних, передає DW. Раніше деталі розслідування публікували німецькі ЗМІ із посиланням на джерела.
"Ми маємо прогрес в розслідуванні. Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, на який спочатку не очікували. Однак доведеться ще багато зробити. Особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває", - повідомив Роммель, додавши, що не може коментувати подробиці розслідування.
На питання про мотиви підозрюваних у вибуху генпрокурор сказав, що вибух газопроводів "був серйозною атакою на енергопостачання" Німеччини, здатної "дестабілізувати місцеву економіку та суспільство - незалежно від будь-якої політичної класифікації".
Підрив "Північних потоків"
- Німецькі медіа повідомили, що в підриві газопроводів, який відбувся в вересні 2022, німецькі правоохоронці підозрюють громадян України, зокрема чоловіка на ім'я Володимир, який проживає в Польщі.
- Невдовзі після цього Wall Street Journal опублікувала розлогий матеріал про підготовку та реалізацію підриву, в якому стверджувала, що ідея диверсії виникла навесні 2022-го, під час застілля військового командування та українських бізнесменів. Президент нібито дозволив провести спецоперацію, але після втручання США розпорядився відмовитися. Тодішній головком Валерій Залужний нібито сказав, що операцію зупинити неможливо, оскільки з людьми, які мали підірвати трубопроводи, вже не було зв'язку.
- Після публікацій польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що всі прихильники "Північних потоків" повинні "вибачитися й замовкнути".
- Раніше на адресу Польщі лунали закиди щодо відмови надати відео з камер спостереження та арештувати українців, яких слідство вважало причетними.