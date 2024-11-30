Україна розраховує на допомогу країн Латинської Америки в поверненні викрадених Росією дітей

Народи країн Латинської Америки мають великий досвід боротьби за порятунок дітей, і Україна розраховує на їхній голос у поверненні додому маленьких українців, яких викрали російські окупанти.

Про це заявила радниця керівника Офісу Президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна зустрічі з депутатами парламентів держав Латинської Америки, повідомляє пресслужба ОП.

Зарівна розповіла про ініціативу президента Зеленського Bring Kids Back UA та закликала країни Латинської Америки долучитися до спільної роботи. За її словами, завдяки зусиллям Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 1022 дитини. Водночас в України є інформація про майже 20 тисяч таких випадків депортації або примусового переміщення.

"Я розумію, що ви також мали такий досвід. Цей досвід болю ви змогли перетворити на систему встановлення справедливості та змогли загоїти ці рани суспільства. Нам дуже потрібна ваша експертиза в цьому і ваш досвід", – сказала Зарівна.

Вона зазначила, що росіяни відмовляються створювати гуманітарні коридори, змінюють імена дітей та забороняють їм спілкуватись українською мовою. Також уже є випадки примусової мобілізації юних жителів окупованої Херсонщини.

Омбудсман Дмитро Лубінець також розповів про злочини російських окупантів проти цивільних українців: катування, зґвалтування та вбивства. Він акцентував увагу на злочинах щодо українських дітей та зазначив, що на сьогодні 1934 дитини вважаються безвісти зниклими. Він закликав країни Латинської Америки допомогти Україні в боротьбі з російською агресією.

"Росія не воює проти України. Росія воює проти всіх цивілізованих демократичних країн. Якщо ми не зупинимо цю агресію в Україні, то колись агресія дійде до вас", - сказав він.

Радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук також закликала країни Латинської Америки розповсюджувати інформацію про злочини росіян проти українських дітей.

"Росія хоче викрасти голоси свідків – тих дітей, які пережили це, які знають точно, що їм говорили росіяни, як вони з ними поводились, і які пережили ті злочини, що їх скоювали окупанти. Якщо наші діти такі стійкі, то як ми, дорослі, можемо так повільно реагувати чи роздумувати, як покарати винних?" – сказала Герасимчук.

У зустрічі також взяли участь парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), ветеран Павло Найда та пастор Анатолій Райчинець. Вони розповіли про катування, через які проходять українці в російському полоні, та закликали обʼєднати зусилля всього світу навколо підтримки України.