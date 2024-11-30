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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Від початку року  з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернулися 233 дитини.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це двоє хлопців і одна дівчина, віком від 15 до 16 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Порятунок став можливим завдяки наполегливій роботі Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", — пише Прокудін.

З початку року на підконтрольну Україні територію повернулися 233 дитини з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. З них 201 дитина – з батьками, а 32 – сироти або позбавлені батьківського піклування. 

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