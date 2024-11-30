​F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський

Президент зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у США.

Літаки-винищувачі F-16 днями знищили сім крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну.

Про це розповів в інтерв’ю SkyNews президент Володимир Зеленський.

"Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно... Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів.

"Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю", - сказав президент.