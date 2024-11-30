Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий (доповнено)
Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий (доповнено)
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Дипломат Вадим Пристайко: «Нам треба пояснити, чому ми не тільки історично, а й у майбутньому становимо інтерес для США»
Дипломат Вадим Пристайко: «Нам треба пояснити, чому ми не тільки історично, а й у майбутньому становимо інтерес для США»
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
ГоловнаСуспільствоВійна

​F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський

Президент зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у США.

​F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Літаки-винищувачі F-16 днями знищили сім крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну.

Про це розповів в інтерв’ю SkyNews президент Володимир Зеленський.

"Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно... Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів.

"Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю", - сказав президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies