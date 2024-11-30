ІТ-армія паралізувала роботу зв'язку та інтернету росіян, - Мінцифри

У найбільших російських операторів - Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл - спостерігався масштабний збій.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.
Зазначається, що операція IT ARMY завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.
- ІТ-коаліція - це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
- Ідею створити таку групу підтримали учасники зустрічі у "форматі Рамштайн" торік у червні.
- Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. За рік ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України.