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ІТ-армія паралізувала роботу зв'язку та інтернету росіян, - Мінцифри

У найбільших російських операторів стався збій.

ІТ-армія паралізувала роботу зв'язку та інтернету росіян, - Мінцифри
Фото: Reuters

У найбільших російських операторів - Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл - спостерігався масштабний збій.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.

Зазначається, що операція IT ARMY завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.

  • ІТ-коаліція - це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
  • Ідею створити таку групу підтримали учасники зустрічі у "форматі Рамштайн" торік у червні.
  • Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. За рік ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України.
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