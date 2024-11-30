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За добу із зони бойових дій Донеччини евакуювали понад 90 дітей

Загалом з Донецької області евакуйовано 691людину.

За добу із зони бойових дій Донеччини евакуювали понад 90 дітей
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби з лінії фронту Донецької області евакуйовано 691 людину, у тому числі 92 дитини. Росіяни 9 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 691 людину, у тому числі 92 дитини", — повідомляє Філашкін.

У Покровському районі пошкоджено численні будинки в Кураховому; в Успенівці 1 будинок зруйновано та 7 пошкоджено; у Веселому Гаю 1 будинок зруйнований. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено будинок та 2 адмінбудівлі.

У Краматорському районі у Зарічному Лиманській громаді загинула людина, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, 2 виробничі приміщення та лінія електропередач.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено двоповерхівку. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків та 2 багатоповерхівки. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок.

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