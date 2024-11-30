Унаслідок обстрілів Нікопольщини у Дніпропетровській області загинув цивільний

Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область дронами, внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади.

"Загинув 38-річний чоловік. Побиті 7 приватних будинків. Один з них зайнявся – рятувальники вогонь загасили. Понівечені 4 господарські споруди та лінія електропередач", – пише очільник ОВА.

Також внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство і вантажівка.