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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

Унаслідок ворожої атаки у Чернігові загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина.

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові
Фото: СБУ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові, — інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці СБУ та прокуратури зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова – командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил РФ.

Відомо, що 19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Ворог застосував крилату ракету комплексу «Іскандер-М», запуск якої здійснили з території Курської області росії.

Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар РФ відбувся у центральній частині міста.

Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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