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Російські військові вдарили по зупинці у передмісті Херсона, є загиблі та поранена

Внаслідок артобстрілу загинули двоє людей, ще одна зазнала поранень.

Російські військові вдарили по зупинці у передмісті Херсона, є загиблі та поранена
обстріл Антонівки
Фото: Роман Мрочко

30 листопада вранці ворожі війська скинули вибухівку на зупинку в Антонівці, що в передмісті Херсона.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 листопада 2024 року близько 11:15 російські військові вкотре атакували одну із зупинок у селищі Антонівка. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована. 

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