Трамп хоче номінувати Кеша Пателя на посаду директора ФБР

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про свій намір номінувати колишнього співробітника Ради національної безпеки Білого дому Кеша Пателя на посаду голови ФБР і відповідно усунути з посади нинішнього директора бюро Крістофера Рея, пише Голос Америки.

Патель, який у перший термін Трампа працював радником директора Національної розвідки та міністра оборони, раніше виступав за позбавлення ФБР участі у зборі розвідувальної інформації та очищення лав організації від співробітників, які не підтримують політику Трампа.

“Найбільша проблема ФБР ‒ у його розвідувальних підрозділах. Я виділив би цей компонент. У перший же день я закрив би будівлю ФБР імені Гувера і наступного дня відкрив би її як музей “глибинної держави”. Я б відправив 7000 співробітників, які працюють у цій будівлі, ловити злочинців у всій Америці. Будьте поліцейськими. Ви поліцейські. Робіть свою роботу”, ‒ заявив Патель у вересневому інтерв'ю у консервативному шоу Шона Раяна.

Призначення Пателя ‒ ознака того, що Трамп має намір виконати свою обіцянку прибрати Рея, республіканця, вперше призначеного самим Трампом. Термін повноважень Рея закінчується лише 2027 року.

Відповідно до законодавства США, директори ФБР призначаються на 10-річний термін, щоб захистити бюро від політичного впливу.

Рей, якого Трамп призначив після звільнення Джеймса Комі у 2017 році за розслідування кампанії Трампа 2016 року, часто критикували прихильники Трампа.

Під час його роботи ФБР провело санкціонований судом обшук у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у пошуках секретних документів. Рея також критикували за його роль у реалізації директиви генпрокурора Мерріка Гарланда щодо захисту місцевих шкільних рад від насильницьких загроз і переслідувань.

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який веде дві федеральні справи проти Трампа, пов'язані із підривом виборів 2020 року та зберіганням секретних документів, 25 листопада попросив суддів припинити справи до вступу Трампа на посаду 20 січня, посилаючись на політику Мін'юсту про неможливість пред'явлення звинувачень чинному президенту.

Рей раніше заявляв, що не планує достроково залишати посаду і активно планував заходи на 2025 рік, повідомило знайоме із ситуацією джерело.

Більше про Кеша Пателя

44-річний Патель раніше працював федеральним захисником та прокурором.

Він відіграв ключову роль у розслідуванні республіканцями Палати представників дій ФБР у 2016 році щодо контактів передвиборчої кампанії Трампа з Росією, працюючи помічником колишнього голови комітету з розвідки Девіна Нуньєса.

Під час першого імпічменту Трампа ексспівробітниця Ради національної безпеки Фіона Гілл заявила, що Патель міг діяти як таємний посередник між Трампом та Україною без дозволу. Патель заперечував ці звинувачення.

Після звільнення Трампа з посади в січні 2021 року Патель став одним із небагатьох призначених Трампом осіб, які мали доступ до президентських документів. Він стверджував, що Трамп розсекретив усі згадані документи. Пізніше його викликали до суду в рамках розслідування.