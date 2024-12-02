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На парламентських виборах у Румунії лідирує партія прем'єр-міністра

Друге місце – у "Альянсу за об'єднання румунів", чий кандидат у першому турі президентських виборів неочікувано отримав найвищий результат. 

На парламентських виборах у Румунії лідирує партія прем'єр-міністра
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

За попередніми даними, на парламентських виборах у Румунії лідирує партія чинного прем'єр-міністра – Соціал-демократична. Вони отримали 22,5 % виборців на виборах до верхньої палати і 22,2 % до нижньої, пише російськомовне бюро Радіо Свобода. 

На другому місці в обох палатах – правопопулістський "Альянс за об'єднання румунів", чий кандидат Келін Джорджеску неочікувано отримав найбільшу кількість голосів у першому турі президентських виборів минулого тижня. Союзниця правлячої соціал-демократичної партії по коаліції – правоцентристська Національна ліберальна партія – отримує 14,3 % і 13,3 %. 

Явка на парламентських виборах склала близько 52 %, що приблизно стільки ж, скільки було на президентських виборах і значно більше, аніж на виборах попередніх.

Після першого туру президентських виборів Конституційний суд Румунії зобов'язав Центральне виборче бюро перерахувати результати голосування у першому турі через виявлені порушення. Якщо суд не затвердить результати, то буде повторний перший тур. 

Президентські вибори у Румунії

24 листопада країна проводила перший тур виборів президента, і він завершився з неочікуваним результатом: найбільшу кількість голосів отримав незалежний кандидат Джеорджеску, якого майже ніхто не сприймав серйозно, йдеться у матеріалі lb.ua "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії". Після цього в Бухаресті та кількох інших містах люди зібралися на протест проти перемоги цього кандидата. 

Джеорджеску робив неоднозначні заяви про російську "мудрість" як єдину надію Румунії, висловлював скепсис щодо пандемії Covid-19, критикував НАТО й ЄС і називав протиракетний щит союзників у Девеселу "ганьбою румунської дипломатії". Окрім того, Джеорджеску захоплювався Володимиром Путіним, угорським прем’єром Віктором Орбаном, а ще раніше підтримував стосунки з нацистом Олександром Дугіним і його прихильниками в Республіці Молдова.

Ще місяць тому Джеорджеску в соціологічних прогнозах не долав і 5 % бар’єра, однак за два тижні до голосування розпочав небувалу активність у соціальних мережах, зокрема в TikTok.

Кандидатка від партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі, мер містечка Кампулунг, колишня журналістка, яка посіла друге місце, продемонструвала результат, який також мало хто їй прогнозував, – понад 19 %. Політикиня рішучіше засуджувала агресію Росії й виступала за тіснішу співпрацю із союзниками. А також за посилення підтримки України й досягнення миру лише через поразку Росії в агресивній війні, яку та розв’язала.

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