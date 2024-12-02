Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: армії бракує сил для відвойовування частини територій, тому потрібне дипломатичне рішення

Але переговори про повернення цих територій можливі лише за умови достатнього посилення України, зокрема – запрошенням вступити до НАТО. 

Зеленський: армії бракує сил для відвойовування частини територій, тому потрібне дипломатичне рішення
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО в Києві
Фото: ОПУ

Україна прагне якомога швидшого завершення війни і повернення частини своїх території дипломатичним шляхом – після того, як членство України в НАТО стане очевидним. Про це президент Володимир Зеленський сказав у розмові з японським агентством Kyodo

Він закликав Альянс запросити Київ почати переговори про вступ настільки швидко, наскільки можливо. Володимир Зеленський також дорікнув партнерам за недостатність підтримки. 

Президент сказав, що деякі окуповані росіянами території буде складно повернути військовим шляхом, зокрема й Крим. 

"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда. Нам потрібно знайти дипломатичне рішення", – пояснив він, наголосивши, що це можливо лише "коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні". 

Журналісти припустили, що це є відхиленням від попередньої позиції про те, що Україна відвойовуватиме всі землі. Однак Київ і раніше говорив, що Крим можуть повертати дипломатичним шляхом. 

Контекст

  • Прохання запросити Україну до НАТО президент вніс до Плану перемоги, презентованого головним партнерам включно зі США у вересні. Зеленський сказав, що Україна розуміє неможливість вступу до Альянсу до завершення війни, але закликає запросити її, щоб чітко дати зрозуміти Росії євроатлантичну перспективу держави. 
  • Станом на жовтень, за словами Зеленського, ідею підтримували Франція, Велика Британія і, можливо, Італія, а проти запрошення виступали США та залежна від їхньої точки зору Німеччина. 
  • Днями президент сказав, що запросити до НАТО треба всю територію України, а покласти край війні могло б прийняття до Альянсу тієї частини країни, яка вільна. Згодом президент укотре наголосив, що "найкращі гарантії безпеки для нас – НАТО" і зауважив, що "не може бути запрошення в НАТО частини територій України". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies