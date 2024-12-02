Зеленський: армії бракує сил для відвойовування частини територій, тому потрібне дипломатичне рішення

Але переговори про повернення цих територій можливі лише за умови достатнього посилення України, зокрема – запрошенням вступити до НАТО.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО в Києві

Україна прагне якомога швидшого завершення війни і повернення частини своїх території дипломатичним шляхом – після того, як членство України в НАТО стане очевидним. Про це президент Володимир Зеленський сказав у розмові з японським агентством Kyodo.

Він закликав Альянс запросити Київ почати переговори про вступ настільки швидко, наскільки можливо. Володимир Зеленський також дорікнув партнерам за недостатність підтримки.

Президент сказав, що деякі окуповані росіянами території буде складно повернути військовим шляхом, зокрема й Крим.

"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда. Нам потрібно знайти дипломатичне рішення", – пояснив він, наголосивши, що це можливо лише "коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні".

Журналісти припустили, що це є відхиленням від попередньої позиції про те, що Україна відвойовуватиме всі землі. Однак Київ і раніше говорив, що Крим можуть повертати дипломатичним шляхом.

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