Зеленський: армії бракує сил для відвойовування частини територій, тому потрібне дипломатичне рішення

Україна прагне якомога швидшого завершення війни і повернення частини своїх території дипломатичним шляхом – після того, як членство України в НАТО стане очевидним. Про це президент Володимир Зеленський сказав у розмові з японським агентством Kyodo.
Він закликав Альянс запросити Київ почати переговори про вступ настільки швидко, наскільки можливо. Володимир Зеленський також дорікнув партнерам за недостатність підтримки.
Президент сказав, що деякі окуповані росіянами території буде складно повернути військовим шляхом, зокрема й Крим.
"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда. Нам потрібно знайти дипломатичне рішення", – пояснив він, наголосивши, що це можливо лише "коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні".
Журналісти припустили, що це є відхиленням від попередньої позиції про те, що Україна відвойовуватиме всі землі. Однак Київ і раніше говорив, що Крим можуть повертати дипломатичним шляхом.
Контекст
- Прохання запросити Україну до НАТО президент вніс до Плану перемоги, презентованого головним партнерам включно зі США у вересні. Зеленський сказав, що Україна розуміє неможливість вступу до Альянсу до завершення війни, але закликає запросити її, щоб чітко дати зрозуміти Росії євроатлантичну перспективу держави.
- Станом на жовтень, за словами Зеленського, ідею підтримували Франція, Велика Британія і, можливо, Італія, а проти запрошення виступали США та залежна від їхньої точки зору Німеччина.
- Днями президент сказав, що запросити до НАТО треба всю територію України, а покласти край війні могло б прийняття до Альянсу тієї частини країни, яка вільна. Згодом президент укотре наголосив, що "найкращі гарантії безпеки для нас – НАТО" і зауважив, що "не може бути запрошення в НАТО частини територій України".