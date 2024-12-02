ГУР: росіяни тікають з Дамаска та інших сирійських міст

У містах Хама, Хомс та Сувейда відбулися перші бої.

У Сирії ситуація для росіян погіршується, військові та дипломати терміново залишають Дамаск та інші міста.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Башара Асада сили активно просуваються на південь країни. У містах Хама, Хомс та Сувейда відбулися перші бої.

Військовий контингент Росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов заявив, що "ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада".

Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки.

1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна - метою було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля. Також повідомляється, що до москви "на килим" відкликали полковника Вадіма Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців. "Він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - зазначили в ГУР.