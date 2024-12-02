Понад 30 людей потрапили в лікарні після учорашніх зіткнень на мітингах у Грузії

Загалом під час протестів, що почалися 28 листопада, затримали понад 200 людей.

Уночі 2 грудня з протестів у Грузії до лікарень доставили 37 людей, повідомляє "Ехо Кавказу". Прем'єр-міністр країни на сьогоднішньому засіданні уряду подякував міністру внутрішніх справ і силовикам і заявив, що "нацмайдан" у його країні не відбудеться.

Серед 37 поранених, за даними міністерства охорони здоров'я, 12 є поліцейськими. Міністр стверджує, що в силовиків травми "серйозніші", ніж у мітингарів.

За офіційними даними, не менше 224 людей були затримані на антиурядових протестах, що почалися 28 листопада у відповідь на відмову уряду від євроінтеграції. Відтоді силовики декілька днів поспіль розганяли зібрання мітингарів.

Серед затриманих був і очільник партії "Гірчі – більше свободи". Його відпустили вранці понеділка.

Голова уряду Іраклій Кобахідзе сьогодні влаштував зустріч зі співробітниками міністерства закордонних справ. Під будівлею зібрався протест через рішення правлячої партії відмовитися від переговорів із Євросоюзом про вступ до 2028 р.

Правозахисники з "Молодих юристів Грузії" свідчать, що "сльозогінний газ цілеспрямовано застосовувався проти людей, які перебували в закритому приміщенні" і "в струмені води був хімічний подразник, що викликав опіки".

Раніше понад 250 співробітників МЗС виступили проти цього рішення, а шість дипломатів звільнилися.

Протести в Грузії

28 листопада грузинський прем'єр-міністр Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів із Євросоюзом щодо вступу країни до 2020-го. Того ж дня Європарламент закликав провести перевибори до парламенту Грузії, а раніше Брюссель неодноразово наголошував на відкаті в демократії – після того, як грузинська влада скалькувала російські закони про іноагентів та утискання прав ЛГБТ.

Грузія претендувала на статус кандидатки на вступ до ЄС разом з Україною та Молдовою, але отримала його пізніше цих двох країн, у грудні 2023. Проєвропейськи в країні налаштована лише президентка Саломе Зурабішвілі, в той час як уряд має проросійський курс і виступає проти євроінтеграції.

Після відмови від переговорів у Грузії почалися масові протести, до яких поєдналася і Зарубішвілі. Вона звинуватила уряд у конституційному перевороті.

Відтоді в Грузії не вщухають протести, але зібрання мітингарів розганяють силовики. За оцінками ЗМІ, участь у мітингах брали тисячі людей.