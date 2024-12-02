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Оксфордський словник визначився зі словом року

Це “brain rot”, фразу пояснюють як “погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання тривіального матеріалу, особливо онлайн-контенту".

Оксфордський словник визначився зі словом року
Фото: corp.oup.com

Оксфордський університет визначився зі словом 2024 року ‒ це “brain rot”, що перекладається як “гниття мозку”. Про це повідомляє сайт вишу.

“Brain rot” пояснюють як “передбачуване погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання матеріалу (тепер особливо онлайн-контенту), який вважається тривіальним або нескладним”.

Університет провів понад 37 000 голосувань, всесвітнє громадське обговорення та аналіз мовних даних.

“Наші експерти помітили, що цього року термін “гниття мозку” набув нової популярності як термін, який використовується для вираження занепокоєння щодо впливу споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту, особливо в соціальних мережах. З 2023 по 2024 рік частота використання цього терміну зросла на 230%”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Перше використання “brain rot” виявили у в 1854 році в книзі Генрі Девіда Торо “Уолден”, але воно набуло нового значення в епоху цифрових технологій.

Президент Oxford Languages Каспер Гратвол зазначив, що “brain rot” говорить про одну з ймовірних небезпек віртуального життя і про те, як ми використовуємо свій вільний час. “Це видається наступним розділом у культурному діалозі про людство та технології. Не дивно, що так багато людей обрали цей термін, схваливши його як наш вибір цього року”, ‒ додав він.

  • У листопаді укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) англійської мови назвали слово 2024 року, яким стало слово “manifest”. “Manifest” (перекладається як "проявляти") – означає практику “використання таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення бажаного, з упевненістю, що це підвищить вірогідність того, що це відбудеться".
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