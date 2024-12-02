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Столтенберг вважає, що "тимчасова поступка" окупованими територіями може бути варіантом для завершення війни

Майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції вважає, що на це можна погодитися заради "швидкого завершення" війни. 

Столтенберг вважає, що "тимчасова поступка" окупованими територіями може бути варіантом для завершення війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО
Фото: EPA/UPG

Колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг вважає, що "тимчасова поступка" окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни. Про це він сказав у розмові з Table Briefings

Столтенберг підкреслив важливість отримання Україною гарантій безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. На його думку, це можуть бути гарантії у вигляді членства у НАТО або інші варіанти озброєння і підтримки України. 

"Якщо припинення вогню означатиме, що Росія продовжить контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна віддасть свої території назавжди", – вважає Столтенберг. 

Російськомовне бюро Deutsche Wells нагадало, що раніше український президент Володимир Зеленський припускав, що Україні для повернення всіх територій може знадобитися пережити декого в Росії. 

Український президент днями заявив, що армії бракує сил для звільнення всіх територій військовим шляхом, тому деякі з них потребуватимуть дипломатичних перемовин. Але перед цим Україну потрібно посилити. 

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