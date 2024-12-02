Майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції вважає, що на це можна погодитися заради "швидкого завершення" війни.

Колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг вважає, що "тимчасова поступка" окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни. Про це він сказав у розмові з Table Briefings.

Столтенберг підкреслив важливість отримання Україною гарантій безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. На його думку, це можуть бути гарантії у вигляді членства у НАТО або інші варіанти озброєння і підтримки України.

"Якщо припинення вогню означатиме, що Росія продовжить контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна віддасть свої території назавжди", – вважає Столтенберг.

Російськомовне бюро Deutsche Wells нагадало, що раніше український президент Володимир Зеленський припускав, що Україні для повернення всіх територій може знадобитися пережити декого в Росії.

Український президент днями заявив, що армії бракує сил для звільнення всіх територій військовим шляхом, тому деякі з них потребуватимуть дипломатичних перемовин. Але перед цим Україну потрібно посилити.